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Вибух у Лівані: король Марокко наказав направити гуманітарну допомогу у Бейрут

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Влада Марокко за вказівкою короля Мухаммеда VI направила в четвер термінову гуманітарну та медичну допомогу до Лівану, в столиці якої раніше стався потужний вибух. Про це повідомляє інформаційне агентство Maghreb Arabe Presse, зазначає УНН.

“У четвер Марокко приступило до доставки термінової гуманітарної і медичної допомоги за вказівкою Його Величності короля Мухаммеда VI для Ліванської Республіки, яка була сильно вражена руйнівним вибухом. В рамках цієї операції солідарності чотири літаки вилетіли з аеропорту Мухаммеда V поблизу Касабланки, два інших — з військової бази в Кенітрі”, — наголошується в комюніке.

Також зазначено, що Марокко “розгорне в Бейруті військовий польовий госпіталь для надання невідкладної медичної допомоги населенню, яке постраждало в результаті цього інциденту”. Забезпечувати роботу госпіталю будуть 100 осіб, в тому числі 14 лікарів різних спеціальностей, медсестри і допоміжний персонал. У ньому також розмістяться операційна, відділення госпіталізації, рентгенології і стерилізації, лабораторія і аптека.

Крім того, марокканська допомога включає в себе партію медикаментів першої необхідності, продукти харчування (консерви, бобові, сухе молоко, масло, цукор), намети і ковдри для розміщення постраждалих. Королівство також направило до Лівану профілактичне медичне обладнання проти коронавірусу, в тому числі захисні маски, халати і ємності з водно-спиртовим гелем.

Раніше Мухаммед VI направив президенту Лівану Мішеля Ауну послання співчуття. Монарх від свого імені і від імені марокканського народу висловив солідарність з Ліваном.

Додамо, що раніше в Бейрут здійснив візит президент Франції.

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