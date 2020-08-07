Взрыв в Ливане: король Марокко приказал направить гуманитарную помощь в Бейрут

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89779 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103263 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128810 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108514 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128683 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101567 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102333 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104092 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Киев  •  УНН

 • 22927 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Власти Марокко по указанию короля Мухаммеда VI направили в четверг срочную гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан, в столице которого ранее произошел мощный взрыв. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, отмечает УНН.

“В четверг Марокко приступило к доставке срочной гуманитарной и медицинской помощи по указанию Его Величества короля Мухаммеда VI для Ливанской Республики, которая была сильно потрясена разрушительным взрывом. В рамках этой операции солидарности четыре самолета вылетели из аэропорта Мухаммеда V близ Касабланки, два других — с военной базы в Кенитре”, — отмечается в коммюнике.

Также указано, что Марокко “развернет в Бейруте военный полевой госпиталь для оказания неотложной медицинской помощи населению, пострадавшему в результате этого инцидента”. Обеспечивать работу госпиталя будут 100 человек, в том числе 14 врачей различных специальностей, медсестры и вспомогательный персонал. В нем также разместятся операционная, отделения госпитализации, рентгенологии и стерилизации, лаборатория и аптека.

Кроме того, марокканская помощь включает в себя партию медикаментов первой необходимости, продукты питания (консервы, бобовые, сухое молоко, масло, сахар), палатки и одеяла для размещения пострадавших. Королевство также направило в Ливан профилактическое медицинское оборудование против коронавируса, в том числе защитные маски, халаты и емкости с водно-спиртовым гелем.

Ранее Мухаммед VI направил президенту Ливана Мишелю Ауну послание соболезнования. Монарх от своего имени и от имени марокканского народа выразил солидарность с Ливаном.

Добавим, что ранее в Бейрут совершил визит президент Франции.

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