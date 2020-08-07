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Вибух у Лівані: Макрон пояснив свій візит у Бейрут "особливою відповідальністю Франції за долю" ліванців

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон не вважає свій візит до Бейрута втручанням у справи Лівану і підкреслює особливу відповідальність Франції перед народом цієї країни, пише УНН.

“У Франції своя особлива роль, наша відповідальність — допомагати ліванському народу, — заявив Макрон в інтерв’ю телеканалу BFMTV. — Так, я висуваю умови керівництву країни, але, ви самі чули сьогодні, це говорить ліванський народ... Я побачив гнів людей проти системи, яка більше не функціонує і не захищає їх”.

За словами Макрона, Франція “зробила б помилку, замінивши собою політичні сили країни”, незважаючи на активні заклики представників опозиції і громадянського суспільства “діяти якомога рішучіше і швидше”. Разом з тим він підкреслив, що потрібно якомога швидше приймати “сильні рішення” і що найближчі три тижні матимуть визначальне значення.

“Я не можу підміняти їх лідерів, — підкреслив Макрон. — Будучи президентом Франції, я б не виконав свій обов’язок перед нашою історією, перед інтересами дружнього народу, якби не відреагував на цю політичну і гуманітарну кризу в країні”.

“Тим, хто закидає нам у втручанні, я кажу ні — це дружба і вимогливість. Якби свою роль не зіграла Франція — держава, віддана ідеї багатостороннього підходу в міжнародній політиці, яка вірить в інтерес ліванського народу, — послідувало б втручання інших держав. Це були б Іран, Туреччина, Саудівська Аравія чи будь-яка інша країна регіону зі своїми економічними інтересами. Або інші країни, про які я вже говорив, які переслідують геополітичні цілі на шкоду Лівану”, — пояснив французький лідер.

Інтерв’ю Емманюеля Макрона:

Президент Франції першим із західних лідерів прибув з візитом до Бейрута після потужного вибуху в порту цього міста, в результаті якого загинули 138 осіб, поранено близько 5 тис. і 300 тис. залишилися без даху над головою. Він зустрівся з президентом республіки Мішелем Ауном і прем’єр-міністром Хасаном Діабом, а також відвідав постраждалі райони міста, де поспілкувався з учасниками антиурядової демонстрації.

Макрон на місці вибуху в Бейруті:

Макрон анонсував прибуття в країну французького військового корабля класу “Містраль”, який доставить в постраждалу від вибуху столицю рятувальників, обладнання та гуманітарні вантажі. Він повідомив також, що в найближчі години в Ліван з Франції прибуде вже третій літак з рятувальниками, медичними працівниками і необхідним для їх роботи обладнанням.

Перші години після вибуху в Бейруті:

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