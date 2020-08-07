Взрыв в Ливане: Макрон объяснил свой визит в Бейрут "особой ответственностью Франции за судьбу" ливанцев

“У Франции своя особая роль, наша ответственность — помогать ливанскому народу, — заявил Макрон в интервью телеканалу BFMTV. — Да, я предъявляю условия руководству страны, но, вы сами слышали сегодня, это говорит ливанский народ... Я увидел гнев людей против системы, которая больше не функционирует и не защищает их”.

По словам Макрона, Франция “совершила бы ошибку, заменив собой политические силы страны”, несмотря на активные призывы представителей оппозиции и гражданского общества “действовать как можно решительнее и быстрее”. Вместе с тем он подчеркнул, что требуется как можно скорее принимать “сильные решения” и что ближайшие три недели будут иметь определяющее значение.

“Я не могу подменять их лидеров, — подчеркнул Макрон. — Будучи президентом Франции, я бы не выполнил свой долг перед нашей историей, перед интересами дружественного народа, если бы не отреагировал на этот политический и гуманитарный кризис в стране”.

“Тем, кто упрекает нас во вмешательстве, я говорю нет — это дружба и требовательность. Если бы свою роль не сыграла Франция — держава, приверженная идее многостороннего подхода в международной политике, которая верит в интерес ливанского народа, — последовало бы вмешательство других государств. Это были бы Иран, Турция, Саудовская Аравия или любая другая страна региона со своими экономическими интересами. Или другие страны, о которых я уже говорил, которые преследуют геополитические цели в ущерб ливанцам”, — пояснил французский лидер.

Интервью Эмманюеля Макрона:

Президент Франции первым из западных лидеров прибыл с визитом в Бейрут после мощного взрыва в порту этого города, в результате которого погибли 138 человек, ранены около 5 тыс. и 300 тыс. остались без крова. Он встретился с президентом республики Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом, а также посетил пострадавшие районы города, где пообщался с участниками антиправительственной демонстрации.

Макрон на месте взрыва в Бейруте:

Макрон анонсировал прибытие в страну французского военного корабля класса “Мистраль”, который доставит в пострадавшую от взрыва столицу спасателей, оборудование и гуманитарные грузы. Он сообщил также, что в ближайшие часы в Ливан из Франции прибудет уже третий самолет со спасателями, медицинскими работниками и необходимым для их работы оборудованием.

Первые часы после взрыва в Бейруте: