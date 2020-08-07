Взрыв в Ливане: Макрон объяснил свой визит в Бейрут "особой ответственностью Франции за судьбу" ливанцев

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89814 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103267 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128817 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108517 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128688 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101570 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102336 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101973 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Взрыв в Ливане: Макрон объяснил свой визит в Бейрут "особой ответственностью Франции за судьбу" ливанцев

Взрыв в Ливане: Макрон объяснил свой визит в Бейрут "особой ответственностью Франции за судьбу" ливанцев

Киев  •  УНН

 • 19382 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает свой визит в Бейрут вмешательством в дела Ливана и подчеркивает особую ответственность Франции перед народом этой страны, пишет УНН.

“У Франции своя особая роль, наша ответственность — помогать ливанскому народу, — заявил Макрон в интервью телеканалу BFMTV. — Да, я предъявляю условия руководству страны, но, вы сами слышали сегодня, это говорит ливанский народ... Я увидел гнев людей против системы, которая больше не функционирует и не защищает их”.

По словам Макрона, Франция “совершила бы ошибку, заменив собой политические силы страны”, несмотря на активные призывы представителей оппозиции и гражданского общества “действовать как можно решительнее и быстрее”. Вместе с тем он подчеркнул, что требуется как можно скорее принимать “сильные решения” и что ближайшие три недели будут иметь определяющее значение.

“Я не могу подменять их лидеров, — подчеркнул Макрон. — Будучи президентом Франции, я бы не выполнил свой долг перед нашей историей, перед интересами дружественного народа, если бы не отреагировал на этот политический и гуманитарный кризис в стране”.

“Тем, кто упрекает нас во вмешательстве, я говорю нет — это дружба и требовательность. Если бы свою роль не сыграла Франция — держава, приверженная идее многостороннего подхода в международной политике, которая верит в интерес ливанского народа, — последовало бы вмешательство других государств. Это были бы Иран, Турция, Саудовская Аравия или любая другая страна региона со своими экономическими интересами. Или другие страны, о которых я уже говорил, которые преследуют геополитические цели в ущерб ливанцам”, — пояснил французский лидер.

Интервью Эмманюеля Макрона:

Президент Франции первым из западных лидеров прибыл с визитом в Бейрут после мощного взрыва в порту этого города, в результате которого погибли 138 человек, ранены около 5 тыс. и 300 тыс. остались без крова. Он встретился с президентом республики Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом, а также посетил пострадавшие районы города, где пообщался с участниками антиправительственной демонстрации.

Макрон на месте взрыва в Бейруте:

Макрон анонсировал прибытие в страну французского военного корабля класса “Мистраль”, который доставит в пострадавшую от взрыва столицу спасателей, оборудование и гуманитарные грузы. Он сообщил также, что в ближайшие часы в Ливан из Франции прибудет уже третий самолет со спасателями, медицинскими работниками и необходимым для их работы оборудованием.

Первые часы после взрыва в Бейруте:

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