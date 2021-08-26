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Вибух у Кабулі: Талібан засудив вибух біля аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Радикальний рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, рішуче засуджує вибухи, які відбулися біля будівлі аеропорту Кабула, в результаті яких загинули не менше 40 людей і ще 120 постраждали, і обіцяє притягнути винних до відповідальності. Про це заявив в четвер представник радикалів Забіхула Муджахід, пише УНН.

Деталі

“Ісламський емірат Афганістан” рішуче засуджує вибухи, які сталися в районі аеропорту Кабула, де сили США несуть відповідальність за безпеку. Ми приділяємо пильну увагу безпеки і захисту свого народу, і всі винні за цей злочин будуть знайдені і суворо покарані“, — написав він на своїй сторінці в Twitter.

Контекст

Як повідомлялося раніше, вибухи, що відбулися у результаті самопідриву терористів-смертників, мали місце біля готелю “Барон” в 400 метрах від столичної повітряної гавані, де знаходяться британські фахівці, а також біля невеликого військового табору поблизу території аеропорту, де розквартировані американські військовослужбовці. Кожен з щонайменше двох вибухів відбувався при великому скупченні людей, переважно афганців.

# غبرګون :
اسلامي امارت د کابل په هوايي ډګر کې په ملکي خلکو چاودنه په کلکه غندي, یاده چاودنه په هغه سیمه کې ترسره شوې چې د & zwnj; امنيت مسئولیت يې د امريکايي ځواکونو په لاس کې دی.
اسلامي امارت د خپلو خلکو امنيت او ساتنې ته کلک متوجه دی, د شر غوښتونکو کړيو مخه به په کلکه سره ونيول شي.

— Zabihullah (..ذبیح الله م) (@ Zabehulah_M33) August 26, 2021

У свою чергу влада США, як заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, підтвердила “втрати” у результаті вибуху серед американців і цивільних. Прес-секретар американського військового відомства також підтвердив дані про другий вибух.

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