Вибух у Кабулі: Талібан засудив вибух біля аеропорту

Деталі

“Ісламський емірат Афганістан” рішуче засуджує вибухи, які сталися в районі аеропорту Кабула, де сили США несуть відповідальність за безпеку. Ми приділяємо пильну увагу безпеки і захисту свого народу, і всі винні за цей злочин будуть знайдені і суворо покарані“, — написав він на своїй сторінці в Twitter.

Контекст

Як повідомлялося раніше, вибухи, що відбулися у результаті самопідриву терористів-смертників, мали місце біля готелю “Барон” в 400 метрах від столичної повітряної гавані, де знаходяться британські фахівці, а також біля невеликого військового табору поблизу території аеропорту, де розквартировані американські військовослужбовці. Кожен з щонайменше двох вибухів відбувався при великому скупченні людей, переважно афганців.

# غبرګون :

اسلامي امارت د کابل په هوايي ډګر کې په ملکي خلکو چاودنه په کلکه غندي, یاده چاودنه په هغه سیمه کې ترسره شوې چې د & zwnj; امنيت مسئولیت يې د امريکايي ځواکونو په لاس کې دی.

اسلامي امارت د خپلو خلکو امنيت او ساتنې ته کلک متوجه دی, د شر غوښتونکو کړيو مخه به په کلکه سره ونيول شي.

У свою чергу влада США, як заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, підтвердила “втрати” у результаті вибуху серед американців і цивільних. Прес-секретар американського військового відомства також підтвердив дані про другий вибух.