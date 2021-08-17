Вибух у Дніпрі: поліція не виключає, що дружина вбила чоловіка і покінчила з життям
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Після вибуху у квартирі, що знаходиться у будинку на вулиці Шмідта у Дніпрі, правоохоронці знайшли зарізаного чоловіка та померлу через отруєння жінку. Про це УНН повідомили у Національній поліції.
Деталі
Слідчі Дніпра перекваліфікували кримінальне провадження за фактом вибуху в будинку по вулиці Шмідта з “нещасного випадку” на “умисне вбивство” та "самогубство“. Як повідомляється, за результатами судово-медичного розтину смерть 55-річного чоловіка настала від проникаючого колото-різаного поранення грудини, а смерть 51-річної жінки — гострого отруєння оксидом вуглецю.
У поліції повідомляють, що однією із версій подій є конфлікт між подружжям, в ході якого дружина нанесла ножове поранення чоловіку, від якого останній помер. Після чого, жінка вирішила покінчити життя самогубством та відкрила газові конфорки, що призвело до вибуху.
Цитата:
“За вказаним фактом слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 115 (з поміткою — самогубство) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України” — сказанно у повідомленні.
Що було раніше
15 серпня до поліції надійшло повідомлення про вибух газу у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі міста Дніпро. На момент вибуху у квартирі перебувала подружня пара.