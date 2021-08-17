Взрыв в Днепре: полиция не исключает, что жена убила мужа и покончила с жизнью

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. После взрыва в квартире, находящейся в доме на улице Шмидта в Днепре, правоохранители нашли зарезанного мужчину и умершую из-за отравления женщину. Об этом УНН сообщили в Национальной полиции.

Детали

Следователи Днепра переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва в доме по улице Шмидта с "несчастного случая" на "умышленное убийство" и "самоубийство". Как сообщается, по результатам судебно-медицинского вскрытия смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудины, а смерть 51-летней женщины - острого отравления оксидом углерода.

В полиции сообщают, что одной из версий событий является конфликт между супругами, в ходе которого жена нанесла ножевое ранение мужчине, от которого последний скончался. После чего, женщина решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву.

Цитата:

"По данному факту следователи Днепровского районного управления полиции открыли три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 115 (с пометкой - самоубийство) и ч. 2 ст. 367 (cлужбова халатность) Уголовного кодекса Украины "- сказанно в сообщении.

Что было ранее

15 августа в полицию поступило сообщение о взрыве газа в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе города Днепр. На момент взрыва в квартире находилась супружеская пара.

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