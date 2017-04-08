Вибух у будинку Рівного поліція трактувала як хуліганство
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. На 5 поверсі будинку за адресою Мазепи, 20 вночі розірвалася кілограмова петарда. Про це кореспонденту УНН розповіла інспектор відділу комунікації управління НП у Рівненській області Марія Юстицька.
За її словами, цей пакет промислового виробництва наявний у вільному продажі.
“Петарду зловмисники прикріпили на ручку дверей квартири, яка належить 39-річному чоловіку. Він тривалий час працює в юриспруденції”, — зазначила М.Юстицька.
У квартирі перебував господар і дружина з двома малолітніми дітьми. Ніхто не постраждав. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею “хуліганство”.
Як повідомляв УНН, вночі у багатоповерхівці Рівного пролунав вибух. Люди викликали слідчо-оперативну групу, бо подумали, що невідомі кинули гранату.