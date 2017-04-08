Взрыв в доме Ровно полиция трактовала как хулиганство

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 23947 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100491 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115937 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174629 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127986 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123673 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116433 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106417 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107460 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103879 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Взрыв в доме Ровно полиция трактовала как хулиганство

Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 8 апреля. УНН. На 5 этаже дома по адресу Мазепы, 20 ночью разорвалась килограммовая петарда. Об этом корреспонденту УНН рассказала инспектор отдела коммуникации управления ЧП в Ровенской области Мария Юстицкая.

По ее словам, этот пакет промышленного производства имеющийся в свободной продаже.

“Петарды злоумышленники прикрепили на ручку двери квартиры, принадлежащей 39-летнему мужчине. Он долгое время работает в юриспруденции”, — отметила М.Юстицкая.

В квартире находился хозяин и жена с двумя малолетними детьми. Никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное производство по статье “хулиганство”.

Как сообщал УНН, ночью в многоэтажке Ровно прогремел взрыв. Люди вызвали следственно-оперативную группу, потому что подумали, что неизвестные бросили гранату.

Украинские Национальные Новости

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