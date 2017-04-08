Взрыв в доме Ровно полиция трактовала как хулиганство
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 апреля. УНН. На 5 этаже дома по адресу Мазепы, 20 ночью разорвалась килограммовая петарда. Об этом корреспонденту УНН рассказала инспектор отдела коммуникации управления ЧП в Ровенской области Мария Юстицкая.
По ее словам, этот пакет промышленного производства имеющийся в свободной продаже.
“Петарды злоумышленники прикрепили на ручку двери квартиры, принадлежащей 39-летнему мужчине. Он долгое время работает в юриспруденции”, — отметила М.Юстицкая.
В квартире находился хозяин и жена с двумя малолетними детьми. Никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное производство по статье “хулиганство”.
Как сообщал УНН, ночью в многоэтажке Ровно прогремел взрыв. Люди вызвали следственно-оперативную группу, потому что подумали, что неизвестные бросили гранату.