Взрыв в доме Ровно полиция трактовала как хулиганство

По ее словам, этот пакет промышленного производства имеющийся в свободной продаже.

“Петарды злоумышленники прикрепили на ручку двери квартиры, принадлежащей 39-летнему мужчине. Он долгое время работает в юриспруденции”, — отметила М.Юстицкая.

В квартире находился хозяин и жена с двумя малолетними детьми. Никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное производство по статье “хулиганство”.

Как сообщал УНН, ночью в многоэтажке Ровно прогремел взрыв. Люди вызвали следственно-оперативную группу, потому что подумали, что неизвестные бросили гранату.