Вибух у будинку на Позняках: за порушення правил безпеки оголосили підозру п'ятьом газовикам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через вибух у багатоповерховому житловому будинку на столичних Позняках, що стався влітку минулого року, п’ятьом службовим особам АТ "Київгаз" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки, у суді для них проситимуть домашні арешти. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
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“...у межах розслідування за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року, повідомлено про підозру першому заступнику голови правління АТ “Київгаз” та ще чотирьом службовим особам АТ “Київгаз”... Одночасно вказаним особам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю", - повідомили у прокуратурі.
Деталі
Відповідно до висновку комплексної судової експертизи, на який посилаються у прокуратурі, службові особи АТ “Київгаз” під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1, "допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів, у тому числі “Правил безпеки систем газопостачання”, “Кодексу газорозподільних систем” та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу".
"У результаті порушення вищезазначених норм законодавства 21.06.2020 відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 осіб та травмування 3 людей", - розповіли у прокуратурі дані справи.
Як вказано, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.
"Згідно до висновку зазначеної експертизи встановлено коло службових осіб АТ “Київгаз”, дії яких знаходяться у причинно-наслідковому зв’язку з настанням вибуху", - розповіли у відомстві.
Тож, 26 квітня 2021 року за результатами розслідування першому заступнику голови правління АТ “Київгаз”, трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ “Київгаз” повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.
Також зазначається, що вживаються заходи до заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
Що було раніше
Вибух стався 21 червня 2020 року у Дарницькому районі столиці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку. Попередньо - це був вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування декількох поверхів. Рятувальники виявили на місці трагедії тіла п’яти загиблих.
Київрада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на столичних Позняках, де стався вибух.