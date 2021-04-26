Взрыв в доме на Позняках: за нарушение правил безопасности объявили подозрение пяти газовикам

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"... в рамках расследования по факту взрыва в жилом доме на Позняках, произошедшего 21 июня 2020 года, сообщено о подозрении первому заместителю главы правления АО "Киевгаз" и еще четырем должностным лицам АО "Киевгаз"... Одновременно указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, на которое ссылаются в прокуратуре, должностные лица АО "Киевгаз" при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1, "допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов, в том числе "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) в внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа".

"В результате нарушения вышеупомянутых норм законодательства 21.06.2020 произошел взрыв газа, приведший к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмированию 3 человек", - рассказали в прокуратуре данные дела.

Как указано, в результате потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

"Согласно выводу указанной экспертизы установлен круг должностных лиц АО "Киевгаз", действия которых находятся в причинно-следственной связи с наступлением взрыва", - рассказали в ведомстве.

Таким образом, 26 апреля 2021 года по результатам расследования первому заместителю главы правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО "Киевгаз" сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшем гибель людей, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Также отмечается, что принимаются меры к заочного сообщение о подозрении еще одному лицу, с августа 2020 находится на временно оккупированной территории Луганской области. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Что было ранее

Взрыв произошел 21 июня 2020 года в Дарницком районе столицы по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме. Предварительно - это был взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.

Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на столичных Позняках, где произошел взрыв.