Вибух танкера у Лівані: кількість жертв зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У результаті вибуху танкера на півночі Лівану загинули щонайменше 20 осіб, 79 отримали поранення. Про це повідомив Червоний Хрест у Лівані.
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"До цієї хвилини 20 трупів і 79 поранених", - повідомили у Twitter у місцевому Червоному Хресті рано вранці у неділю.
Деталі
Вночі повідомлялося, що 22 групи ліванського Червоного Хреста допомагають з доправленням загиблих і поранених в довколишні лікарні.
Доповнення
Інцидент стався в районі Аккар на півночі Лівану. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів біля берегів населеного пункту Ат-Таліл в районі Аккар. До рятувальної операції залучено поряд з Червоним Хрестом представників ліванської армії, сил безпеки і цивільної оборони.