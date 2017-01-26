Вибух стався на Пензенській ТЕЦ у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Пензенській ТЕЦ у Росії стався вибух, обвалились металічні контрукці на площі 600 кв.м. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ГУМНС у Пензенській області, передає УНН.
“За попередніми даними, на ТЕЦ стався вибух газоповітряної суміші”, — сказав співрозмовник агентства.
За його словами, дані про постраждалих уточнюються. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які ведуть розбір завалів і пошук постраждалих.
У той же час в Центрі медицини катастроф повідомили, що в результаті вибуху загинула одна людина, а дані про поранених не надходили.
Зазначається, що внаслідок вибуху обвалились металічні конструкції на площі 600 кв.м.