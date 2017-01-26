Вибух стався на Пензенській ТЕЦ у Росії

“За попередніми даними, на ТЕЦ стався вибух газоповітряної суміші”, — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, дані про постраждалих уточнюються. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які ведуть розбір завалів і пошук постраждалих.

У той же час в Центрі медицини катастроф повідомили, що в результаті вибуху загинула одна людина, а дані про поранених не надходили.

Зазначається, що внаслідок вибуху обвалились металічні конструкції на площі 600 кв.м.