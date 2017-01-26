Взрыв произошел на Пензенской ТЭЦ в России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. На Пензенской ТЭЦ в России произошел взрыв, обрушились металлические контрукций на площади 600 кв.м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС в Пензенской области, передает УНН.
"По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, данные о пострадавших уточняются. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ведут разбор завалов и поиск пострадавших.
В то же время в Центре медицины катастроф сообщили, что в результате взрыва погиб один человек, а данные о раненых не поступали.
Отмечается, что в результате взрыва обрушились металлические конструкции на площади 600 кв.м.