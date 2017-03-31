Вибух пролунав у Києві, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці внаслідок вибуху в гаражі постраждав чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
О 5-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що у гаражі на вулиці Миколи Закревського пролунав вибух.
На місце події виїхали правоохоронці, які встановили, що в одному із гаражів кооперативу стався вибух невстановленого пристрою. За попередніми висновками, вибухнути міг кисневий або газовий балон.
У результаті вибуху повністю знищено гараж, а також вибуховою хвилею пошкоджені два автомобілі і сусідній гараж.
Постраждав один чоловік – киянин, 1972 року народження, який у момент вибуху разом із товаришем перебував у приміщенні.
Потерпілого доставили в лікарню, він перебуває під наглядом медиків.
На місці події працювали пожежники, які повністю ліквідували наслідки вибуху.
Поліцейські встановили, що гараж використовувався для ремонту та переобладнання автомобілів.
Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України. Проводиться подальша перевірка.
Як повідомляв УНН, вибух авто стався у Маріуполі.