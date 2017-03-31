Взрыв прогремел в Киеве, есть пострадавший

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115901 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174588 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127963 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123659 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116424 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106417 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 103879 просмотра

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Взрыв прогремел в Киеве, есть пострадавший

Взрыв прогремел в Киеве, есть пострадавший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице в результате взрыва в гараже пострадал мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В 5 часов в полицию поступило сообщение о том, что в гараже на улице Николая Закревского прогремел взрыв.

На место происшествия выехали правоохранители, которые установили, что в одном из гаражей кооператива произошел взрыв неустановленного устройства. По предварительным выводам, взорваться мог кислородный или газовый баллон.

В результате взрыва полностью уничтожено гараж, а также взрывной волной повреждены два автомобиля и соседней гараж.

Пострадал один человек - киевлянин, 1972 года рождения, в момент взрыва вместе с товарищем находился в помещении.

Пострадавшего доставили в больницу, он находится под наблюдением медиков.

На месте происшествия работали пожарные, которые полностью ликвидировали последствия взрыва.

Полицейские установили, что гараж использовался для ремонта и переоборудования автомобилей.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.194 (Умышленное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Как сообщал УНН, взрыв авто произошел в Мариуполе.

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