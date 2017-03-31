Взрыв прогремел в Киеве, есть пострадавший

В 5 часов в полицию поступило сообщение о том, что в гараже на улице Николая Закревского прогремел взрыв.

На место происшествия выехали правоохранители, которые установили, что в одном из гаражей кооператива произошел взрыв неустановленного устройства. По предварительным выводам, взорваться мог кислородный или газовый баллон.

В результате взрыва полностью уничтожено гараж, а также взрывной волной повреждены два автомобиля и соседней гараж.

Пострадал один человек - киевлянин, 1972 года рождения, в момент взрыва вместе с товарищем находился в помещении.

Пострадавшего доставили в больницу, он находится под наблюдением медиков.

На месте происшествия работали пожарные, которые полностью ликвидировали последствия взрыва.

Полицейские установили, что гараж использовался для ремонта и переоборудования автомобилей.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.194 (Умышленное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Как сообщал УНН, взрыв авто произошел в Мариуполе.