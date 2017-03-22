Вибух прогримів у житловому будинку у Москві, 12 осіб поранено

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У результаті вибуху побутового газу і подальшої пожежі в житловому будинку на північному сході Москви постраждали 12 осіб. Про це пише ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах міста, передає УНН.

“За останніми даними, в житловому будинку, де стався хлопок газу, 12 людей постраждали, в тому числі один у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що серед постраждалих є немовля.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хлопок газоповітряної суміші стався у бердянській багатоповерхівці

До теперішнього часу співробітники МНС РФ врятували 38 осіб.

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