Вибух прогримів у житловому будинку у Москві, 12 осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У результаті вибуху побутового газу і подальшої пожежі в житловому будинку на північному сході Москви постраждали 12 осіб. Про це пише ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах міста, передає УНН.
“За останніми даними, в житловому будинку, де стався хлопок газу, 12 людей постраждали, в тому числі один у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.
Відзначається, що серед постраждалих є немовля.
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До теперішнього часу співробітники МНС РФ врятували 38 осіб.