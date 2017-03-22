Взрыв прогремел в жилом доме в Москве, 12 человек ранены

"По последним данным, в жилом доме, где произошел хлопок газа, 12 человек пострадали, в том числе один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок.

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К настоящему времени сотрудники МЧС РФ спасли 38 человек.