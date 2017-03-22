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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138945 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144044 просмотра

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11 марта, 14:12 • 132037 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 122014 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Взрыв прогремел в жилом доме в Москве, 12 человек ранены

Взрыв прогремел в жилом доме в Москве, 12 человек ранены

Киев • УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В результате взрыва бытового газа и последующего пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадали 12 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, передает УНН.

"По последним данным, в жилом доме, где произошел хлопок газа, 12 человек пострадали, в том числе один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок.

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К настоящему времени сотрудники МЧС РФ спасли 38 человек.

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