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Вибух прогримів у школі у Каннах

Вибух прогримів у школі у Каннах

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У школі в Каннах стався вибух, повідомляє УНН із посиланням на Daily Express.

Як пише видання, поліція виявила в будинку пластикові пляшки з запахом кислоти. Повідомляється, що це були частини саморобного вибухового пристрою.

“Учитель негайно закрив двері і заблокував її стільцем. Прозвучала сигналізація, і нас евакуювали ”, - повідомив один з учнів.

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До теперішнього моменту про потерпілих не повідомлялося.

За інформацією влади, інцидент не розглядається як теракт, причиною того, що сталося вважають “шкільний пранк”.

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