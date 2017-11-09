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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 6677 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 35871 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 64493 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83533 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88623 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68571 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 101031 просмотра

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Взрыв прогремел в школе в Каннах

Взрыв прогремел в школе в Каннах

Киев  •  УНН

 • 14902 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В школе в Каннах произошел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на Daily Express.

Как пишет издание, полиция обнаружила в доме пластиковые бутылки с запахом кислоты. Сообщается, что это были части самодельного взрывного устройства.

"Учитель немедленно закрыл дверь и заблокировал ее стулом. Прозвучала сигнализация, и нас эвакуировали", - сообщил один из учеников.

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К настоящему моменту о пострадавших не сообщалось.

По информации властей, инцидент не рассматривается как теракт, причиной случившегося считают "школьный пранк".

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