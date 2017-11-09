Взрыв прогремел в школе в Каннах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В школе в Каннах произошел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на Daily Express.
Как пишет издание, полиция обнаружила в доме пластиковые бутылки с запахом кислоты. Сообщается, что это были части самодельного взрывного устройства.
"Учитель немедленно закрыл дверь и заблокировал ее стулом. Прозвучала сигнализация, и нас эвакуировали", - сообщил один из учеников.
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К настоящему моменту о пострадавших не сообщалось.
По информации властей, инцидент не рассматривается как теракт, причиной случившегося считают "школьный пранк".