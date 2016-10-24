Вибух прогримів на ринку у Таїланді: одна людина загинула, 19 - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Таїланді у результаті вибуху на ринку загинула людина, ще 19 отримали поранення, передає УНН із посиланням на Reuters.
Відзначається, що напад стався в місті Паттані.
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“Вибуховий пристрій спрацював біля ятки з локшиною, у результаті вибуху загинула одна жінка. В даний час ми обстежуємо район”, — заявили в поліції.
Нагадаємо, 12 серпня вибухи сталися в провінції Хуахін, Суратхані і на курорті Пхукет. 11 серпня на курорті Хуахін також сталися два вибухи. У результаті загинули чотири людини.