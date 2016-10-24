Взрыв прогремел на рынке в Таиланде: один человек погиб, 19 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Таиланде в результате взрыва на рынке погиб человек, еще 19 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что нападение произошло в городе Паттани.
"Взрывное устройство сработало возле палатки с лапшой, в результате взрыва погибла одна женщина. В настоящее время мы обследуем район", - заявили в полиции.
Напомним, 12 августа взрывы произошли в провинции Хуахин, Суратхани и на курорте Пхукет. 11 августа на курорте Хуахин также произошли два взрыва. В результате погибли четыре человека.