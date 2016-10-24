Взрыв прогремел на рынке в Таиланде: один человек погиб, 19 - ранены

Отмечается, что нападение произошло в городе Паттани.

"Взрывное устройство сработало возле палатки с лапшой, в результате взрыва погибла одна женщина. В настоящее время мы обследуем район", - заявили в полиции.

Напомним, 12 августа взрывы произошли в провинции Хуахин, Суратхани и на курорте Пхукет. 11 августа на курорте Хуахин также произошли два взрыва. В результате погибли четыре человека.