Вибух у Карпатах: троє людей у критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Троє людей, які травмувалися через вибух, який стався після розведення багаття на полонині “Під Берди” у Карпатах, у критичному стані. Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
“За попереднього інформацією, постраждалі особи отримали важкі травми, з них троє людей у критичному стані”, — сказав Чернецький
Що було раніше
На полонині “Під Берди” у Карпатах туристи розвели багаття, після чого стався потужний вибух. Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули.
Пізніше поліція відкрила провадження за фактом загибелі туристів через вибух.
Доповнення
Вибухи під час розпалювання багаття стаються не вперше. Так, у Харкові два хлопчики у лісі палили багаття, коли там вибухнув невідомий предмет. 15-річного юнака було травмовано.