Вибух у Карпатах: троє людей у критичному стані

Цитата

“За попереднього інформацією, постраждалі особи отримали важкі травми, з них троє людей у критичному стані”, — сказав Чернецький

Що було раніше

На полонині “Під Берди” у Карпатах туристи розвели багаття, після чого стався потужний вибух. Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули.

Пізніше поліція відкрила провадження за фактом загибелі туристів через вибух.

Доповнення

Вибухи під час розпалювання багаття стаються не вперше. Так, у Харкові два хлопчики у лісі палили багаття, коли там вибухнув невідомий предмет. 15-річного юнака було травмовано.