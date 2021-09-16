Взрыв в Карпатах: три человека в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Три человека, травмированы из-за взрыва, который произошел после разведения костра в долине “У Берды” в Карпатах, в критическом состоянии. Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“По предварительной информации, пострадавшие лица получили тяжелые травмы, из них трое в критическом состоянии”, — сказал Чернецкий
Что было раньше
В долине “У Берды” в Карпатах туристы развели костер, после чего произошел мощный взрыв. Четверо туристов получили травмы, еще двое погибли.
Позже полиция открыла производство по факту гибели туристов из-за взрыва.
Дополнение
Взрывы во время разжигания костра происходят не впервые. Так, в Харькове два мальчика в лесу жгли костры, когда там взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша был травмирован.