Вибух на заводі у Харкові: підприємця взяли під варту

Цитата

"Жовтневий районний суд Харкова розглянув та задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави стосовно підприємця", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що на одному з заводів міста підприємець не маючи відповідних документів орендував ангар, де облаштував маслобійний цех, на якому стався вибух.

У результаті вибуху одна людина отримала опіки, другий чоловік загинув.

За даними прокуратури, 2 квітня підприємцю було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (ч. 2 ст. 271 КК України) та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Додамо

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.