Взрыв на заводе в Харькове: предпринимателя взяли под стражу

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“Октябрьский районный суд Харькова рассмотрел и удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении предпринимателя”, — говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что на одном из заводов города предприниматель не имея соответствующих документов арендовал ангар, где обустроил маслобойный цех, на котором произошел взрыв.

В результате взрыва один человек получил ожоги, второй человек погиб.

По данным прокуратуры, 2 апреля предпринимателю было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда, если это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 271 УК Украины) и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Добавим

Досудебное расследование по указанному уголовному производству продолжается, проводятся следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такого.