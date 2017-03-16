Вибух на заводі не вплине на екологічну ситуацію в Запоріжжі - служба безпеки заводу
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Вибух на заводі “Запоріжкокс” не вплине на екологічну ситуацію в місті. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник управління безпеки заводу Вадим Адвокатов.
“Надзвичайна ситуація, що виникла, на діяльність заводу, на якісь викиди, там вже домисли вже пішли, не вплине, ми працюємо в штатному режимі. У нас все добре. З причинами цього всього розбирається слідство, розбирається прокуратура, рятувальники... Коли вони будуть відомі, уточнені, ми готові будемо дати відповіді на ваші питання”, — зазначив він.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі “Запоріжкокс” загинули чотири особи. Повідомлення про вибух надійшло о 15:15. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру.