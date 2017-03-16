Взрыв на заводе не повлияет на экологическую ситуацию в Запорожье - служба безопасности завода

"Чрезвычайная ситуация, возникшая на деятельности завода, на какие-то выбросы, там уже домыслы уже пошли, не повлияет, мы работаем в штатном режиме. У нас все хорошо. С причинами этого всего разбирается следствие, разбирается прокуратура, спасатели ... Когда они будут известны, уточнены, мы готовы будем ответить на ваши вопросы", - отметил он.

Напомним, в Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека. Сообщение о взрыве поступило в 15:15. Также в полиции отметили, что взрыв был производственного характера.