Вибух на російському танкері в Азовському морі: судно буксирують до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Судно "Меркурій" разом із танкером "Генерал Азі Асланов", на якому у суботу стався вибух і пожежа, слідують по акваторії Азовського моря у напрямку тимчасово окупованого Криму. Для прийому аварійного судна назустріч спрямовані буксири, повідомляє "ТАСС" із посиланням на пресслужбу "Росморрічфлоту", передає УНН.
"Меркурій" з аварійним судном рухається у бік передачі, буксири з боку (окупованого - ред.) Криму вже вийшли", - повідомили у пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що на судні усунули крен, воно набуло плавучості, з якірної стоянки у районі селища Ілліч на Кубані його планують відбуксирувати до окупованого Криму.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня близько 18:30 (за Москвою) в акваторії Азовського моря сталося загоряння нафти у другому вантажному танку. Раніше джерело в екстрених службах повідомило, що у другому танку стався вибух парів палива, причиною цього могло стати порушення правил безпеки або проведення вогневих робіт.
Нагадаємо, на борту танкера "Генерал Азі Асланов" перебували 13 осіб, 10 з них врятовані, доля трьох невідома.