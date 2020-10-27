Взрыв на российском танкере в Азовском море: судно буксируют в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Судно "Меркурий" вместе с танкером "Генерал Ази Асланов", на котором в субботу произошел взрыв и пожар, следуют по акватории Азовского моря в направлении временно оккупированного Крыма. Для приема аварийного судна навстречу направлены буксиры, сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Росморречфлота", передает УНН.
"Меркурий" с аварийным судном движется в сторону передачи, буксиры со стороны (оккупированного - ред.) Крыма уже вышли", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на судне устранили крен, оно приобрело плавучесть, с якорной стоянки в районе поселка Ильич на Кубани его планируют отбуксировать в оккупированный Крым.
Как сообщал УНН, 24 октября около 18:30 (по Москве) в акватории Азовского моря произошло возгорание нефти во втором грузовом танке. Ранее источник в экстренных службах сообщил, что во втором танке произошел взрыв паров топлива, причиной этого могло стать нарушение правил безопасности или проведения огневых работ.
Напомним, на борту танкера "Генерал Ази Асланов" находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.