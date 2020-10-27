Взрыв на российском танкере в Азовском море: судно буксируют в оккупированный Крым

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 67270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93822 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122206 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104760 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124500 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100450 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101370 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103708 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101849 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Взрыв на российском танкере в Азовском море: судно буксируют в оккупированный Крым

Взрыв на российском танкере в Азовском море: судно буксируют в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 17385 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Судно "Меркурий" вместе с танкером "Генерал Ази Асланов", на котором в субботу произошел взрыв и пожар, следуют по акватории Азовского моря в направлении временно оккупированного Крыма. Для приема аварийного судна навстречу направлены буксиры, сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Росморречфлота", передает УНН.

"Меркурий" с аварийным судном движется в сторону передачи, буксиры со стороны (оккупированного - ред.) Крыма уже вышли", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на судне устранили крен, оно приобрело плавучесть, с якорной стоянки в районе поселка Ильич на Кубани его планируют отбуксировать в оккупированный Крым.

Как сообщал УНН, 24 октября около 18:30 (по Москве) в акватории Азовского моря произошло возгорание нефти во втором грузовом танке. Ранее источник в экстренных службах сообщил, что во втором танке произошел взрыв паров топлива, причиной этого могло стать нарушение правил безопасности или проведения огневых работ.

Напомним, на борту танкера "Генерал Ази Асланов" находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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