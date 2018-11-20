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Вибух на Рівненському полігоні: підозрюють недбальство

Вибух на Рівненському полігоні: підозрюють недбальство

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через вибух на Рівненському військовому полігоні, який стався сьогодні, порушено кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до військової служби. Про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

“Зареєстровано кримінальне провадження ст. 425 ч. 3 КК України, на місці події проводяться слідчі дії, на місці працює військова прокуратура та національна поліція”, – повідомив співрозмовник агентства.

Зазначимо, ст. 425 ч. 3 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Сьогодні стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець. Ним виявився 19-річний контрактник.

Пізніше стало відомо, що вибух на Рівненському полігоні стався внаслідок розриву артснаряда.

Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів "Молот".

Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету "Молот" на території Донецької області.

Українські Національні Новини

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