Вибух на Рівненському полігоні: підозрюють недбальство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через вибух на Рівненському військовому полігоні, який стався сьогодні, порушено кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до військової служби. Про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.
“Зареєстровано кримінальне провадження ст. 425 ч. 3 КК України, на місці події проводяться слідчі дії, на місці працює військова прокуратура та національна поліція”, – повідомив співрозмовник агентства.
Зазначимо, ст. 425 ч. 3 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Сьогодні стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець. Ним виявився 19-річний контрактник.
Пізніше стало відомо, що вибух на Рівненському полігоні стався внаслідок розриву артснаряда.
Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів "Молот".
Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету "Молот" на території Донецької області.