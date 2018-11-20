Взрыв на Ровенском полигоне: подозревают халатность
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Из-за взрыва на Ровенском военном полигоне, который произошел сегодня, начато уголовное производство по статье о халатном отношении к военной службе. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"Зарегистрировано уголовное производство в ст. 425 ч. 3 УК Украины , на месте происшествия проводятся следственные действия, на месте работает военная прокуратура и национальная полиция", - сообщил собеседник агентства.
Отметим, ст. 425 ч. 3 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Сегодня произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.
Позже стало известно, что взрыв на Ровенском полигоне произошел вследствие разрыва артснаряда.
Как сообщал УНН, начиная с 2016 года в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".
Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области.