Вибух на підстанції у Венесуелі: знеструмлено 8 штатів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр електричної енергії Венесуели Луїс Мотта Домінгес розповів, що вибух конденсатора на підстанції в штаті Яракуй призвів до знеструмлення у восьми штатах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Globovision.
За словами міністра, у семи з них після 17 годин відновлювальних робіт електропостачання відновлено.
Міністр впевнений, що дана подія є частиною “плану терористів по дестабілізації миру і майбутніх президентських виборів”.
Як повідомляв УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував випуск ще однієї кріптовалюти з назвою Petro Oro.