Вибух на підстанції у Венесуелі: знеструмлено 8 штатів

За словами міністра, у семи з них після 17 годин відновлювальних робіт електропостачання відновлено.

Міністр впевнений, що дана подія є частиною “плану терористів по дестабілізації миру і майбутніх президентських виборів”.

Як повідомляв УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував випуск ще однієї кріптовалюти з назвою Petro Oro.