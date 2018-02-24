Взрыв на подстанции в Венесуэле: обесточены 8 штатов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр электрической энергии Венесуэлы Луис Мотта Домингес рассказал, что взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй привел к обесточиванию в восьми штатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globovision.
По словам министра, в семи из них после 17 часов восстановительных работ электроснабжение восстановлено.
Министр уверен, что данное событие является частью “плана террористов по дестабилизации мира и предстоящих президентских выборов”.
Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал выпуск еще одной криптовалюты с названием Petro Oro.