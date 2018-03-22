Вибух на хімічному заводі в Чехії забрав життя шістьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У результаті вибуху на хімічному заводі компанії Unipetrol в Чехії загинуло шестеро людей, а інші отримали серйозні поранення. Про це повідомив прес-секретар чеської пожежної служби, передає УНН з посиланням на Reuters.
Представник Unipetrol підтвердив, що вибух стався на заводі компанії в місті Кралупи-на-Влтаві, за 31 км на північ від Праги, але не розповів подробиць.
"Я можу підтвердити, що на нашому хімічному заводі в місті Кралупи-на-Влтаві стався інцидент... Зустріч кризового менеджменту триває", - сказав представник компанії Павло Кайдл.
Поліція повідомила, що екстрені служби відреагували на вибух. Представник пожежної служби сказав чеському телебаченню, що це був вибух у резервуарі для зберігання і ризику нових вибухів немає.
Двоє людей були доставлені в лікарню, додав представник прес-служби.
Нагадаємо, в США стався вибух на складі поштової компанії.
ONLINE: Výbuch chemičky v Kralupech nad Vltavou. Zemřelo šest lidí, další jsou těžce zranění > https://t.co/MJqCnoBJ7C
Na místě @FilipTitlbach a @Radiozurnal1 pic.twitter.com/eC7FoTDtfr