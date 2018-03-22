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Взрыв на химическом заводе в Чехии забрал жизни шестерых человек

Взрыв на химическом заводе в Чехии забрал жизни шестерых человек

Киев  •  УНН

 • 10746 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В результате взрыва на химическом заводе компании Unipetrol в Чехии погибли шесть человек, а другие получили серьезные ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь чешской пожарной службы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Представитель Unipetrol подтвердил, что взрыв произошел на заводе компании в городе Кралупи-над-Влтавоу, в 31 км к северу от Праги, но не рассказал подробностей.

"Я могу подтвердить, что на нашем химическом заводе в городе Кралупи-над-Влтавоу произошел инцидент... Встреча кризисного менеджмента продолжается", - сказал представитель компании Павел Кайдл.

Полиция сообщила, что экстренные службы отреагировали на взрыв. Представитель пожарной службы сказал чешскому телевидению, что это был взрыв в резервуаре для хранения и риска новых взрывов нет.

Двое людей были доставлены в больницу, добавил представитель пресс-службы.

Напомним, в США произошел взрыв на складе почтовой компании.

ONLINE: Výbuch chemičky v Kralupech nad Vltavou. Zemřelo šest lidí, další jsou těžce zranění > https://t.co/MJqCnoBJ7C

Na místě @FilipTitlbach a @Radiozurnal1 pic.twitter.com/eC7FoTDtfr

— iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) 22 березня 2018 р.

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