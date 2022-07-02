Вибух на Дніпропетровщині: у Павлограді підтвердили "приліт"

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"У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет!!! Чекаємо на офіційну інформацію", - йдеться у повідомленні.

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У Павлограді на Дніпропетровщині чули вибух. Як повідомляють Telegram-канали, сирен не було, інформації про "приліт" наразі немає, але очевидці повідомляють про стовп диму, який піднімається у небо.