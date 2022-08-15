Вибух міни у Затоці: кількість загиблих зросла до трьох

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"Кількість жертв трагедії у Затоці збільшилась... Троє загиблих, двоє людей з пораненнями знаходяться у лікарні", – написав Братчук.

Нагадаємо

14 серпня на пляжі у Затоці Одеської області люди підірвалися на міні. Раніше повідомляли про двох загиблих.