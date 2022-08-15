Взрыв мины в Затоке: количество погибших выросло до трех

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"Количество жертв трагедии в Затоке увеличилось... Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице", – написал Братчук.

Напомним

14 августа на пляже в Затоке Одесской области люди подорвались на мине. Ранее сообщали о двух погибших.