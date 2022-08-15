Взрыв мины в Затоке: количество погибших выросло до трех
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате взрыва мины в Затоке Одесской области погибли три человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.
Цитата
"Количество жертв трагедии в Затоке увеличилось... Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице", – написал Братчук.
Напомним
14 августа на пляже в Затоке Одесской области люди подорвались на мине. Ранее сообщали о двух погибших.