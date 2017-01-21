Вибух газу на Львівщині знищив будівлю, двоє людей в реанімації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Вчора, 20 січня, о 19:29 у м.Стрий по вул.Кобилянської, 21 у приватному одноповерховому житловому будинку, критому шифером, розміром 10×10 м стався вибух газу без подальшого горіння. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Внаслідок вибуху 2 особи отримали термічні опіки рук, ніг, шиї, обличчя та у важкому стані були госпіталізовані у реанімаційне відділення Стрийської ЦРЛ. Під час вибуху постраждав власник будинку 1965 року народження, а також його дружина 1967 року народження.

Внаслідок вибуху газу знищено будівлю. Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, 9 січня 2017 року, близько 8:40 на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вул.Лушпи, 52 у м.Суми стався вибух, внаслідок якого 26-річний господар квартири отримав близько 30% опіків тіла, подружжя із сусідньої квартири зазнали легких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці під час обстеження місця події виявили, що шланг газопостачання був від’єднаний від газової плити, при цьому кран подачі газу в квартиру не перекритий. Попередня причина — вибух газоповітряної суміші.

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