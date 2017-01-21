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Взрыв газа во Львовской области уничтожил здание, два человека в реанимации

Киев • УНН

 • 9355 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Вчера, 20 января, в 19:29 в г. Стрый по ул. Кобылянской, 21 в частном одноэтажном жилом доме, крытом шифером, размером 10 × 10 м произошел взрыв газа без последующего горения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

В результате взрыва 2 человека получили термические ожоги рук, ног, шеи, лица и в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ. При взрыве пострадал владелец дома 1965 года, а также его жена 1967 года.

В результате взрыва газа уничтожено здание. Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, 9 января 2017 года, около 8:40 на первом этаже девятиэтажного дома по ул. Лушпы, 52 в г. Сумы произошел взрыв, в результате которого 26-летний хозяин квартиры получил около 30% ожогов тела, супруги из соседней квартиры получили легкие телесные повреждения.

Правоохранители во время обследования места происшествия обнаружили, что шланг газоснабжения был отключен от газовой плиты, при этом кран подачи газа в квартиру не перекрыт. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

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