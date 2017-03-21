Хлопок газоповітряної суміші стався у бердянській багатоповерхівці
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Вчора у Бердянську Запорізької області у квартирі на другому поверсі стався хлопок газоповітряної суміші, в результаті чого власниця квартири отримала ушкодження та була госпіталізована. Про це кореспонденту УНН розповіла речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева.
Як стало відомо, жінки відпочивали у кімнаті, як раптом власниця квартири відчула запах газу на кухні. Вона увійшла до неї та увімкнула світло. З’ясувалось, що в той час була відкрита конфорка та стався хлопок.
Жінку госпіталізували до місцевої реанімації лікарі “швидкої”.
Нагадаємо, 18 березня потужний вибух пролунав у житловому будинку в бельгійському місті Брюссель. Вибух стався в районі Сен-Жіль. Причиною інциденту став вибух побутового газу.
Відзначається, що в результаті вибуху серйозно пошкоджено декілька будинків, зруйновані фасади, в одному з будинків обвалився дах.