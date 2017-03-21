Хлопок газовоздушной смеси произошел в бердянской многоэтажке
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера в Бердянске Запорожской области в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего хозяйка квартиры получила повреждения и была госпитализирована. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
Как стало известно, женщины отдыхали в комнате, как вдруг хозяйка квартиры почувствовала запах газа на кухне. Она вошла к ней и включила свет. Выяснилось, что в то время была открыта конфорка и произошел хлопок.
Женщину госпитализировали в местную реанимацию врачи "скорой".
Напомним, 18 марта мощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском городе Брюссель. Взрыв произошел в районе Сен-Жиль. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа.
Отмечается, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько домов, разрушены фасады, в одном из домов обрушилась крыша.