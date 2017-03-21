Хлопок газовоздушной смеси произошел в бердянской многоэтажке

Как стало известно, женщины отдыхали в комнате, как вдруг хозяйка квартиры почувствовала запах газа на кухне. Она вошла к ней и включила свет. Выяснилось, что в то время была открыта конфорка и произошел хлопок.

Женщину госпитализировали в местную реанимацию врачи "скорой".

Напомним, 18 марта мощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском городе Брюссель. Взрыв произошел в районе Сен-Жиль. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

Отмечается, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько домов, разрушены фасады, в одном из домов обрушилась крыша.