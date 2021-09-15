Вибух автомобіля в Дніпрі: експерт припустив, який обсяг в тротиловому еквіваленті вибухнув

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"Я вважаю, що тут повинні бути дві версії. Перша, з урахуванням війни - це агресор. Поряд знаходиться ворог, йде війна і я б не виключав цю версію ", - сказав Кур.

За його словами, друга версія - це кримінальні розбірки.

"Я б не виключав і кримінальні розборки. Я знаю, що таке Дніпро, я довго працював в системі і у мене багато моїх підлеглих і колег у Дніпрі. Я знаю, що це великий обсяг кримінальних тіньових схем. Тому не виключаю кримінальні розборки ", - розповів він.

Він зазначив, що припущення про необережне поводження з вибухівкою тут не підходить, малоймовірно.

"Там була співробітниця ДСНС і доброволець, і я думаю, що вони повинні в цьому розбиратися", - сказав Кур.

Цитата

Кур розповів, що за інформацією його інсайдерів вибухівка могла бути приблизно 1-2 кг в тротиловому еквіваленті, і в розмірі це вибуховий пристрій може бути маленьким.

"Це дуже маленький розмір, людям, які спеціалізуються на цьому дістати і підготувати його в сьогоднішніх умовах можна. Що мене зацікавило, це потужність вибуху. Так прибирають напевно, щоб не залишилося ні людей, ні слідів. Машину розвернуло дуже сильно, тому я думаю, що тут друга версія про кримінальні розборки теж підходить. Тому що, якщо працюють спецслужби і професіонали, тобто вираз цеглина впала зручніше з точки зору нерезонансності. А тут ніби демонстративно, цинічно демонструє своє зневажливе ставлення до суспільства і влади", - розповів Кур.

Він підкреслив, що, як правило, фахівці думають про наслідки.

"Ця категорія завжди думає про кінцевий результат, і справжній професіонал працює від зворотного, він передбачає, а яка відповідальність в цьому випадку. Тому намагаються робити це не так демонстративно, а тут страшна демонстрація. Тому якщо це робота спецслужб нашого ворога, то це явна демонстрація. Професіонали зазвичай так не працюють. Друге, це з метою приховати якісь речові докази. Одним словом, не виключаються кримінальні розборки, пов'язані з якимись матеріальними вигодами. Але хочу підкреслити - це погляд з боку. Дуже важлива думка фахівців, що працюють на місці, і висновки за результатами експертиз", - вказав Кур.

Що було раніше

Близько 9 години в Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули дві людини, які були в салоні авто. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Правоохоронці попередньо кваліфікували вибух як теракт.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху обірвалося життя прессекретаря Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Дар'ї Гречищевої і ветерана АТО Олексія Кавлака.

У поліції зазначили, що в автомобілі, який вибухнув сьогодні в Дніпрі, знаходилися чоловік і жінка. Особи загиблих вже встановлені за документами.

Дотого того, Служба безпеки України повідомила, що взялася за розслідування ранкового вибуху автомобіля.