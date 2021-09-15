Взрыв автомобиля в Днепре: эксперт предположил, какой объём в тротиловом эквиваленте взорвался

Детали

“Я считаю, что здесь должны быть две версии. Первая, с учётом войны — это агрессор. Рядом находиться враг, идет война и я бы не исключал эту версию”, — сказал Кур.

По его словам, вторая версия — это криминальные разборки.

“Я бы не исключал и криминальные разборки. Я знаю, что такое Днепр, я долго работал в системе и у меня много моих подчинённых и коллег в Днепре. Я знаю, что это большой объем криминальных теневых схем. Поэтому не исключаю криминальные разборки”, — рассказал он.

Он отметил, что предположение о неосторожном обращении с взрывчаткой здесь не подходит, маловероятно.

“Там была сотрудница ГСЧС и доброволец, и я думаю, что они должны в этом разбираться”, — сказал Кур.

Цитата

Кур рассказал, что по информации его инсайдеров взрывчатка могла быть примерно в 1-2 кг в тротиловом эквиваленте, и в размере это взрывное устройство может быть маленьким.

“Это очень маленький размер, людям, которые специализируются на этом достать и подготовить его в сегодняшних условиях можно. Что меня заинтересовало, это мощность взрыва. Так убирают наверняка, чтобы не осталось ни людей, ни следов. Машину разворотило очень сильно, поэтому я думаю, что здесь вторая версия про криминальные разборки тоже подходит. Потому что, если работают спецслужбы и профессионалы, то есть выражение кирпич упал удобней сточки зрения не резонансности. А тут как будто демонстративно, цинично демонстрирует свое пренебрежительное отношение к обществу и власти”, — рассказал Кур.

Он подчеркнул, что как правило специалисты, думают про последствия.

“Эта категория всегда думает о конечном результате, и настоящий профессионал работает от обратного, он предполагает, а какова ответственность в этом случае. Поэтому стараются делать это не так демонстративно, а здесь страшная демонстрация. Поэтому если это робота спецслужб нашего врага, то это явная демонстрация. Профессионалы обычно так не работают. Второе, это с целью скрыть какие-то вещественные доказательства. Одним словом, не исключаются криминальнее разборки, связанные с какими-то материальными выгодами. Но хочу подчеркнуть-это взгляд со стороны. Очень важно мнение специалистов, работающих на месте, и заключения по результатам экспертиз”, — указал Кур.

Что было ранее

Около 9 часов в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека, которые были в салоне авто. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как теракт.

Пожже стало известно, что в результате взрыва оборвалась жизнь пресс-секретаря Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой и ветерана АТО Алексея Кавлака.

В полиции указали, что в автомобиле, который взорвался сегодня в Днепре, находились мужчина и женщина. Личности погибших уже установлены по документам.

Ктоме того, Служба безопасности Украины сообщила, что взялась за расследование утреннего взрыва автомобиля.