Вибори в Узбекистані: президент Мірзійоєв, очікувано, виграє новий термін з великою перевагою на тлі слабкої конкуренції

Деталі

Шавкат Мірзійоєв вступив на посаду в 2016 році після смерті свого попередника Іслама Карімова. Разом з Мірзійоєвим в виборах приймають участь, ще чотири маловідомих кандидати, які навіть не брали участь в теледебатах.

Кандидатами на майбутніх виборах стали Нарзулла Абламурадов від Екологічної партії Узбекистану, Максуда Варісова від Народно-демократичної партії, Алішер Кадиров від Демократичної партії "Національне відродження", Бахром Абдухалімов від Соціал-демократичної партії "Справедливість" і діючий президент від Ліберально-демократичної партії Узбекистану.

Єдиним противником Мірзійоєва, який отримав значну увагу в ході кампанії, був Алішер Кодиров з його пропозицією про те, щоб узбеки, що працюють за межами країни, платили податки в Узбекистані, що є вкрай непопулярною ідеєю для значної частини населення, яка залежить від грошових переказів від членів сім'ї за кордоном.

Мірзійоєв відкрито не погодився з пропозицією, і деякі спостерігачі припустили, що Кодиров, чия партія перебуває в коаліції з партією Мірзійоєва в парламенті, зробив це для того, щоб передати голоси чинному президенту.

При головуванні Мірзійоєва, свобода слова розширилася в порівнянні з придушенням в епоху Карімова, і з'явилися деякі незалежні ЗМІ та блогери. Він також послабив жорсткий контроль над ісламом в переважно мусульманській країні, який Карімов ввів для протидії дисидентським поглядам.

Він також зняв контроль над твердою валютою, заохочуючи інвестиції з-за кордону, і почав виправляти зовнішні відносини, які зіпсувалися при Карімові.

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Додамо

Чисельність населення Узбекистану складає понад 35 млн осіб, з них право голосу мають 21 млн 266 тисяч. По всій країні встановлено 10 760 виборчих урн.

Згідно із законодавством, кандидати на пост президента можуть висуватися лише від політичних партій. Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо виборча явка складе понад 33%. Для перемоги кандидату необхідно завоювати більше 50% голосів виборців. В іншому випадку буде призначений другий тур голосування, в якому візьмуть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

Згідно узбецькому законодавству, президент обирається строком на 5 років. Кандидатами можуть стати громадяни Узбекистану, які володіють узбецькою мовою, які досягли 35-річного віку і постійно проживають в країні протягом останніх 10 років.