Выборы в Узбекистане: президент Мирзиёев, ожидаемо, выигрывает новый срок с большим преимуществом на фоне слабой конкуренции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Ожидается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который смягчил многие из направлений политики своего диктаторского предшественника и приложил немало усилий для проведения политической реформы, победит на новый президентский срок, сокрушив слабую конкуренцию на воскресных выборах, передает УНН.
Детали
Шавкат Мирзиёев вступил в должность в 2016 году после смерти своего предшественника Ислама Каримова. Вместе с Мирзиёевым в выборах принимают участие еще четыре малоизвестных кандидата, которые даже не участвовали в теледебатах.
Кандидатами на предстоящих выборах стали Нарзулла Абламурадов от Экологической партии Узбекистана, Максуда Варисова от Народно-демократической партии, Алишер Кадыров от Демократической партии "Национальное возрождение", Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии "Справедливость" и действующий президент от Либерально-демократической партии Узбекистана.
Единственным противником Мирзиёева, получивший значительное внимание в ходе кампании, был Алишер Кодиров с его предложением о том, чтобы узбеки, работающие за пределами страны, платили налоги в Узбекистане, что является крайне непопулярной идеей для значительной части населения, которая зависит от денежных переводов от членов семьи за рубежом.
Мирзиёев открыто не согласился с предложением, и некоторые наблюдатели предположили, что Кодиров, чья партия находится в коалиции с партией Мирзиёева в парламенте, сделал это для того, чтобы передать голоса действующему президенту.
При председательстве Мирзиёева, свобода слова расширилась по сравнению с подавлением в эпоху Каримова, и появились некоторые независимые СМИ и блогеры. Он также ослабил жесткий контроль над исламом в преимущественно мусульманской стране, который Каримов ввел для противодействия диссидентским взглядам.
Он также снял контроль над твердой валютой, поощряя инвестиции из-за рубежа, и начал исправлять внешние отношения, которые испортились при Каримове.
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Добавим
Численность населения Узбекистана составляет более 35 млн человек, из них право голоса имеют 21 млн 266 тысяч. По всей стране установлено 10 760 избирательных урн.
Согласно законодательству, кандидаты на пост президента могут выдвигаться только от политических партий. Выборы будут признаны состоявшимися, если избирательная явка составит более 33%. Для победы кандидату необходимо завоевать более 50% голосов избирателей. В противном случае будет назначен второй тур голосования, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
Согласно узбекскому законодательству, президент избирается сроком на 5 лет. Кандидатами могут стать граждане Узбекистана, которые владеют узбекским языком, которые достигли 35-летнего возраста и постоянно проживают в стране на протяжении последних 10 лет.