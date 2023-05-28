Вибори в Туреччині: підраховано майже 76% бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За даними CNN Turk, після обробки 75,62% бюлетенів у Реджепа Ердогана 54,03% голосів, у Кемаля Киличдароглу – 45,97%, передає УНН.
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Опозиційне агентство Anka повідомляє, що кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу лідирує після опрацювання 62.26% бюлетенів: у нього 51.04% голосів проти 48,96% в Ердогана.
Водночас за даними CNN Turk, Ердоган продовжує лідирувати, але втрачає перевагу.
Видання Yeni Safak, яке вважається лояльним Ердогану, публікує такі дані: в Ердогана — 54% голосів, Киличдароглу — 46% після обробки 75,6% бюлетенів.