Выборы в Турции: подсчитано почти 76% бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По данным CNN Turk, после обработки 75,62% бюллетеней у Реджепа Эрдогана 54,03% голосов, у Кемаля Кылычдароглу – 45,97%, передает УНН.
Детали
Оппозиционное агентство Anka сообщает, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует после обработки 62.26% бюллетеней: у него 51.04% голосов против 48,96% у Эрдогана.
В то же время по данным CNN Turk, Эрдоган продолжает лидировать, но теряет преимущество.
Издание Yeni Safak, которое считается лояльным Эрдогану, публикует такие данные: у Эрдогана — 54% голосов, Кылычдароглу — 46% после обработки 75,6% бюллетеней.