Выборы в Турции: подсчитано почти 76% бюллетеней

Детали

Оппозиционное агентство Anka сообщает, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует после обработки 62.26% бюллетеней: у него 51.04% голосов против 48,96% у Эрдогана.

В то же время по данным CNN Turk, Эрдоган продолжает лидировать, но теряет преимущество.

Издание Yeni Safak, которое считается лояльным Эрдогану, публикует такие данные: у Эрдогана — 54% голосов, Кылычдароглу — 46% после обработки 75,6% бюллетеней.