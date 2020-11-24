Вибори в США: у штаті Мічиган підтвердили перемогу Байдена

Зазначається, що у понеділок представники виборчої комісії Мічигана засвідчували переможця Джо Байдена в штаті, який набрав на 154 тисяч голосів більше, ніж його суперник — діючий президент США Дональд Трамп.

Члени комісій штату, що перевіряють точність результатів виборів, в які входять два республіканці та два демократи, підтвердили підсумки президентських виборів. За це проголосувало 3 члена комісії, і один утримався.

За законами штату Мічиган, Байден претендує на всі 16 голосів виборщиків.

Додається, що Байден у Мічигані випереджає діючого президента США на 2,8% — більше, ніж у інших штатах, де Трамп оскаржує результати виборів — Джорджії, Арізоні, Вісконсіне та Пенсільванії.

Як повідомляв УНН, у США розпочався процес передачі влади Байдену.