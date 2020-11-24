Вибори в США: у штаті Мічиган підтвердили перемогу Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У штаті Мічиган колишній вице-президент США та кандидат на посаду президента Джо Байден офіційно отримав 16 голосів колегіумів вибірщиків. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.
Зазначається, що у понеділок представники виборчої комісії Мічигана засвідчували переможця Джо Байдена в штаті, який набрав на 154 тисяч голосів більше, ніж його суперник — діючий президент США Дональд Трамп.
Члени комісій штату, що перевіряють точність результатів виборів, в які входять два республіканці та два демократи, підтвердили підсумки президентських виборів. За це проголосувало 3 члена комісії, і один утримався.
За законами штату Мічиган, Байден претендує на всі 16 голосів виборщиків.
Додається, що Байден у Мічигані випереджає діючого президента США на 2,8% — більше, ніж у інших штатах, де Трамп оскаржує результати виборів — Джорджії, Арізоні, Вісконсіне та Пенсільванії.
Як повідомляв УНН, у США розпочався процес передачі влади Байдену.